День Незалежності: чи будуть в Україні додаткові вихідні

Також під час війни не діє норма про перенесення Кабміном робочих днів, якщо святковий день випаде на четвер чи вівторок. Цього року День Незалежності випаде на четвер. Тому в умовах мирного часу було б чотири вихідні дні поспіль - з 24 по 27 серпня, а вихідний відпрацьовували б в одну з наступних субот.

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні.

День Незалежності

Популярність Дня Незалежності в Україні значно зросла після 2022 року. Якщо до повномасштабної війни з Росією його цінували лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше.

Масових заходів до Дня Незалежності України 24 серпня цього року у Києві не планують.Проте Хрещатик перекриють на тиждень. Це пов'язано з тим, що у столиці до Дня Незалежності планують провести виставку підбитої техніки російської армії.