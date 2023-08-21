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День Независимости: будут ли в Украине дополнительные выходные

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Украина, Понедельник 21 августа 2023 11:05
День Независимости: будут ли в Украине дополнительные выходные Фото: выходных не будет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине во время войны отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Из-за войны дополнительного выходного на День Независимости не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Также во время войны не действует норма о переносе Кабмином рабочих дней, если праздничный день выпадет на четверг или вторник. В этом году День Независимости выпадет на четверг. Поэтому в условиях мирного времени было бы четыре выходных дня подряд - с 24 по 27 августа, а выходной отрабатывали бы в одну из следующих суббот.

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни.

День Независимости

Популярность Дня Независимости в Украине значительно выросла после 2022 года. Если до полномасштабной войны с Россией его ценили всего 37% населения, а сейчас 63%, то есть на 26 процентных пунктов больше.

Массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа в этом году в Киеве не планируют. Однако Крещатик перекроют на неделю. Это связано с тем, что в столице ко Дню Независимости планируется провести выставку подбитой техники российской армии.

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День независимости Украины свята
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