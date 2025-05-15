У день народження Трампа та армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams, - Reuters

Агентство пише, що армія США давно планувала перекинути війська і техніку на Національну алею у Вашингтоні в рамках святкування своєї річниці 14 червня. Тепер у плани входить парад, оскільки він збігається з 79-им днем народження Трампа.

За словами двох американських чиновників, кінцева вартість може становити від 25 до 45 млн доларів. Один із них сказав, що вартість становить на кілька млн доларів більше, ніж вона була б без параду.

Також він додав, що армія планує відправити на святкування близько двох десятків танків M1 Abrams.

Крім того, останні оцінки чиновників не включають витрати, які доведеться нести Вашингтону (йдеться про прибирання сміття або ремонт доріг, які можуть бути пошкоджені важкими танками).

Раніше Reuters писало, що план передбачає перекидання до Вашингтона понад 6500 військовослужбовців, близько 150 транспортних засобів і 50 літаків.

Критики називають такий парад авторитарною демонстрацією влади, яка є марнотратством, особливо на тлі скорочення Трампом видатків у всьому федеральному уряді.

Під час свого першого президентського терміну, Трамп наказав Пентагону розслідувати демонстрацію військової могутності після поїздки до Франції 2017 року, де він і французький лідер Еммануель Макрон спостерігали за військовими силами країни, що марширували Єлисейськими полями в Парижі.

Такі зусилля обійшлися б у 90 млн доларів. Зрештою Трамп обмежився демонстрацією танків та іншої бронетехніки під час святкування 4 липня 2019 року у Вашингтоні.

Агентство зазначило, що військові паради у США рідкісні. В інших країнах їх зазвичай влаштовують, щоб відсвяткувати перемоги в боях або продемонструвати військову міць.