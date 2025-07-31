День народження Гаррі Поттера. Хто ти зі світу магії за знаком Зодіаку?

Сьогодні, 31 липня, світ відзначає День народження Гаррі Поттера. Цього дня у 1980 році народився хлопчик, який став легендарним, а також - сама авторка саги, Джоан Роулінг.

З нагоди цієї святкової дати РБК-Україна розповідає, який магічний персонаж з книг про Гаррі Поттера відповідає вашому знаку Зодіаку.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Якщо ви народилися під знаком Овна, ймовірно, ви поділяєте риси з такими персонажами, як брати-жартівники Фред і Джордж Візлі або ж відважний Джеймс Поттер.

Овни - це хоробрі, авантюрні особистості, які завжди готові до дії. Вони схильні до ризику, мають виражені лідерські якості та прагнуть бути першими. Їхня енергія та ентузіазм запалюють оточуючих.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Надійний і вірний, як Рон Візлі, - ось хто типовий Телець. Люди цього знаку відрізняються стабільністю, відданістю своїм друзям і родині. Вони цінують комфорт, безпеку та вміють насолоджуватися простими речами в житті.

Хоча іноді Тельці можуть виявляти впертість, їхня непохитна підтримка робить їх незамінними товаришами.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Якщо ваш знак Близнюки, ви, можливо, схожі на Драко Мелфоя. Близнюки - це багатогранні та адаптивні особистості, що володіють гострим розумом та кмітливістю. Їхня натура може бути суперечливою, а поведінка - непередбачуваною. Вони вміють швидко реагувати на зміни та легко пристосовуються до нових обставин.

Рак (21 червня - 22 липня)

Емоційні та турботливі Раки можуть знайти своє відображення в таких різних персонажах, як мудрий Албус Дамблдор, вірний Доббі або навіть схильний до домашнього комфорту Дадлі Дурслі. Люди цього знаку глибоко відчувають емоції, дуже прив'язані до родини та прагнуть створити затишок і безпеку для своїх близьких.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Беззаперечними Левами у світі Поттеріани є сам Гаррі Поттер, а також Невіл Лонґботом та Джіні Візлі. Леви - це хоробрі, з вираженими лідерськими якостями особистості, які прагнуть бути в центрі уваги та завжди готові захищати тих, кого люблять. Вони надзвичайно вірні друзі і володіють яскравою харизмою.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Якщо ви Діва, то ви точно знайдете спільні риси з Герміоною Ґрейнджер або ж, можливо, з Долорес Амбридж. Діви - це аналітичні, працьовиті, уважні до деталей та надзвичайно організовані люди. Вони прагнуть до досконалості, систематизують інформацію і часто є перфекціоністами.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Знак Терезів уособлює Мінерва Макґонеґел. Терези - це справедливі та дипломатичні особистості, які прагнуть до рівноваги та гармонії. Вони цінують красу, етикет і завжди намагаються діяти зважено. Однак, за потреби, вони можуть бути суворими та вимогливими, відстоюючи свої принципи.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Якщо ви Скорпіон, то ваші риси можуть проявитися у таких потужних персонажах, як Сіріус Блек або Салазар Слизерин. Скорпіони - це пристрасні, рішучі та віддані особистості, які володіють глибокою інтуїцією та силою волі. Вони можуть бути таємничими, але надзвичайно цінують вірність. Водночас, вони можуть проявляти мстивість, якщо їх зрадили.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Стрілець знаходить своє відображення у добродушному Рубеусі Геґріді. Стрільці - це оптимістичні, доброзичливі та люблячі пригоди люди. Вони відрізняються філософським підходом до життя, відкритістю до нового досвіду та щирістю.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Козероги можуть впізнати себе у Северусі Снейпі або навіть у Волдеморті. Люди цього знаку - дисципліновані, відповідальні та амбітні. Вони прагнуть досягти своїх цілей, наполегливо працюють і мають виражену внутрішню силу. Іноді вони можуть бути стриманими та холодними на вигляд, але часто мають глибокий внутрішній світ.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Якщо ви Водолій, то ви, ймовірно, схожі на унікальну Луну Лавґуд, а також на Лілі Поттер. Водолії - оригінальні, незалежні, гуманні та інтелектуальні особистості. Вони цінують свободу, мислять нестандартно і часто мають нестандартні погляди на світ.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби можуть впізнати себе у Ремусі Люпині. Риби - це співчутливі, мрійливі та інтуїтивні особистості. Вони емпатичні, схильні до творчості та часто мають глибокий внутрішній світ. Хоча іноді можуть бути нерішучими, їхня доброта та здатність до розуміння є безцінними.

Кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Феномен "Поттеріани": більше, ніж просто книги

Сага про Гаррі Поттера стала справжнім культурним феноменом, захопивши серця мільйонів читачів та глядачів по всьому світу.

З моменту виходу першої книги, "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 1997 році, юний сирота з чарівними здібностями перетворився на ікону поп-культури.

Детально пропрацьований світ, захопливий сюжет та вічні теми добра і зла, дружби та відваги - все це зробило Поттеріану не просто серією книг, а виховало ціле покоління, сформувавши його цінності.

Тому День народження Гаррі Поттера - це не лише дата в календарі, а привід для світової спільноти "поттерхедів" знову відчути магію. Вони влаштовують тематичні вечірки, марафони перегляду фільмів, створюють фанфіки та продовжують знайомити нові покоління з цією дивовижною історією.

Навіть новий майбутній серіал про Гаррі Поттера є доказом незгасної популярності та актуальності цієї франшизи.