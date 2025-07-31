День рождения Гарри Поттера. Кто ты из мира магии по знаку Зодиака?

Сегодня, 31 июля, мир отмечает День рождения Гарри Поттера. В этот день в 1980 году родился мальчик, который стал легендарным, а также - сама автор саги, Джоан Роулинг.

По случаю этой праздничной даты РБК-Украина рассказывает, какой магический персонаж из книг о Гарри Поттере соответствует вашему знаку Зодиака.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Если вы родились под знаком Овна, вероятно, вы разделяете черты с такими персонажами, как братья-шутники Фред и Джордж Уизли или же отважный Джеймс Поттер.

Овны - это храбрые, авантюрные личности, которые всегда готовы к действию. Они склонны к риску, имеют выраженные лидерские качества и стремятся быть первыми. Их энергия и энтузиазм зажигают окружающих.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Надежный и верный, как Рон Уизли, - вот кто типичный Телец. Люди этого знака отличаются стабильностью, преданностью своим друзьям и семье. Они ценят комфорт, безопасность и умеют наслаждаться простыми вещами в жизни.

Хотя иногда Тельцы могут проявлять упрямство, их непоколебимая поддержка делает их незаменимыми товарищами.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Если ваш знак Близнецы, вы, возможно, похожи на Драко Мелфоя. Близнецы - это многогранные и адаптивные личности, обладающие острым умом и сообразительностью. Их натура может быть противоречивой, а поведение - непредсказуемым. Они умеют быстро реагировать на изменения и легко приспосабливаются к новым обстоятельствам.

Рак (21 июня - 22 июля)

Эмоциональные и заботливые Раки могут найти свое отражение в таких разных персонажах, как мудрый Албус Дамблдор, верный Добби или даже склонный к домашнему комфорту Дадли Дурсли. Люди этого знака глубоко чувствуют эмоции, очень привязаны к семье и стремятся создать уют и безопасность для своих близких.

Лев (23 июля - 22 августа)

Безоговорочными Львами в мире Поттерианы является сам Гарри Поттер, а также Невил Лонгботом и Джинни Уизли. Львы - это храбрые, с выраженными лидерскими качествами личности, которые стремятся быть в центре внимания и всегда готовы защищать тех, кого любят. Они чрезвычайно верные друзья и обладают яркой харизмой.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Если вы Дева, то вы точно найдете общие черты с Гермионой Грейнджер или же, возможно, с Долорес Амбридж. Девы - это аналитические, трудолюбивые, внимательные к деталям и чрезвычайно организованные люди. Они стремятся к совершенству, систематизируют информацию и часто являются перфекционистами.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Знак Весов олицетворяет Минерва Макгонегел. Весы - это справедливые и дипломатичные личности, которые стремятся к равновесию и гармонии. Они ценят красоту, этикет и всегда стараются действовать взвешенно. Однако, при необходимости, они могут быть строгими и требовательными, отстаивая свои принципы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Если вы Скорпион, то ваши черты могут проявиться в таких мощных персонажах, как Сириус Блэк или Салазар Слизерин. Скорпионы - это страстные, решительные и преданные личности, которые обладают глубокой интуицией и силой воли. Они могут быть таинственными, но чрезвычайно ценят верность. В то же время, они могут проявлять мстительность, если их предали.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец находит свое отражение в добродушном Рубеусе Хегриде. Стрельцы - это оптимистичные, доброжелательные и любящие приключения люди. Они отличаются философским подходом к жизни, открытостью к новому опыту и искренностью.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги могут узнать себя в Северусе Снейпе или даже в Волдеморте. Люди этого знака - дисциплинированные, ответственные и амбициозные. Они стремятся достичь своих целей, упорно работают и обладают выраженной внутренней силой. Иногда они могут быть сдержанными и холодными на вид, но часто имеют глубокий внутренний мир.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Если вы Водолей, то вы, вероятно, похожи на уникальную Луну Лавгуд, а также на Лили Поттер. Водолеи - оригинальные, независимые, гуманные и интеллектуальные личности. Они ценят свободу, мыслят нестандартно и часто имеют нестандартные взгляды на мир.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы могут узнать себя в Ремусе Люпине. Рыбы - это сострадательные, мечтательные и интуитивные личности. Они эмпатичны, склонны к творчеству и часто имеют глубокий внутренний мир. Хотя иногда могут быть нерешительными, их доброта и способность к пониманию бесценны.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Феномен "Поттерианы": больше, чем просто книги

Сага о Гарри Поттере стала настоящим культурным феноменом, захватив сердца миллионов читателей и зрителей по всему миру.

С момента выхода первой книги, "Гарри Поттер и философский камень" в 1997 году, юный сирота с волшебными способностями превратился в икону поп-культуры.

Детально проработанный мир, увлекательный сюжет и вечные темы добра и зла, дружбы и отваги - все это сделало Поттериану не просто серией книг, а воспитало целое поколение, сформировав его ценности.

Поэтому День рождения Гарри Поттера - это не только дата в календаре, а повод для мирового сообщества "поттерхедов" снова почувствовать магию. Они устраивают тематические вечеринки, марафоны просмотра фильмов, создают фанфики и продолжают знакомить новые поколения с этой удивительной историей.

Даже новый будущий сериал о Гарри Поттере является доказательством неугасающей популярности и актуальности этой франшизы.