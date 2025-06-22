День молоді 2025: коли відзначають в Україні і що треба знати про свято

Коли відзначають День молоді в Україні у 2025 році

У 2025 році День молоді в Україні відзначатиметься у вівторок, 12 серпня. Ця дата була змінена Указом Президента України від 28 липня 2021 року № 333/2021 "Про День молоді".

До цього свято традиційно відзначали в останню неділю червня. Рішення про перенесення дати було прийнято для підтримки євроінтеграційних прагнень української молоді та гармонізації святкування з Міжнародним днем молоді, який також припадає на 12 серпня.

Історія та значення свята

Історично в Україні День молоді відзначався ще з радянських часів - в останню неділю червня. З 1958 року це був "Союзмолодь". Після здобуття незалежності, у 1994 році, Президент України Леонід Кравчук підписав Указ про збереження цієї дати. Проте, згодом, виникла ідея об'єднатися зі світовою спільнотою.

Міжнародний день молоді був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні (Португалія) у 1998 році.

Його мета - привернути увагу до проблем, з якими стикається молодь у всьому світі, та підкреслити її роль у розбудові суспільства.

Перенесення Дня молоді в Україні на 12 серпня символізує прагнення української молоді бути частиною глобального світу, де цінності свободи, демократії та інновацій є основою. Тому президент України Володимир Зеленський встановив у 2021 році нову дату - 12 серпня.

Що означає свято для України?

Сьогодні День молоді - це не просто святкування, а важливий день для:

Визнання внеску молоді: Це можливість відзначити досягнення молодих людей, їхню активність, креативність та вплив на розвиток країни.

Привернення уваги до проблем

Свято стало чудовою нагодою для обговорення викликів, з якими стикаються молоді українці (працевлаштування, освіта, житло, психологічна підтримка тощо).

Заохочення до лідерства та активності

День молоді мотивує молоде покоління до активної участі у соціально-політичному житті, культурному розвитку та економічному зростанні країни.

Вшанування ролі у боротьбі

В умовах повномасштабної війни, роль молоді в Україні є надзвичайно важливою. Молоді люди активно волонтерять, захищають країну на фронті, розвивають нові технології та підтримують суспільство. Цей день є також вшануванням їхньої стійкості та незламності.

Як відзначають День молоді

Традиційно до Дня молоді по всій країні проводяться різноманітні заходи: освітні форуми, молодіжні фестивалі, концерти, спортивні змагання, благодійні акції та культурні івенти.

Хоча в умовах війни формат святкування може бути змінений, головна ідея залишається незмінною - підтримка та визнання потенціалу української молоді.