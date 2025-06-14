День Конституції: чи буде додатковий вихідний у 2025 році

Чи є День Конституції офіційним вихідним

Так, 28 червня - це офіційно неробочий день, передбачений статтею 73 Кодексу законів про працю України. Навіть якщо свято випадає на суботу чи неділю, воно не втрачає свого статусу як державне.

Проте сам по собі вихідний у цей день нічого не змінює для більшості українців, адже субота і так є неробочою для багатьох категорій працівників.

Чи буде перенесення вихідного на понеділок

У мирний час таке перенесення передбачене законодавством. Згідно зі статтею 67 КЗпП, якщо святковий день збігається з вихідним (суботою чи неділею), наступний після нього робочий день мав би бути вихідним. Тобто в нашому випадку - понеділок, 30 червня.

Але під час дії воєнного стану в Україні ця норма не застосовується. Це чітко зазначено в законі № 2136-IX “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Він тимчасово скасовує дію положень про святкові і неробочі дні, включно з автоматичним перенесенням вихідних.

Конституція України (фото: Вікіпедія)

Як працюватимуть українці 30 червня

Таким чином, понеділок, 30 червня 2025 року, не буде офіційним додатковим вихідним днем. Цей день залишається звичайним робочим.

Водночас роботодавець має право самостійно ухвалити рішення про надання вихідного - наприклад, у межах внутрішнього графіка, колективного договору або наказу по компанії.

У державному секторі (наприклад, для держслужбовців або працівників органів місцевого самоврядування) такі рішення зазвичай ухвалюються окремими розпорядженнями Кабінету Міністрів. Станом на червень такого документа щодо 30 червня не оприлюднено.

Що робити працівникам

Громадянам варто заздалегідь дізнатися про графік своєї роботи на останній тиждень червня. Якщо роботодавець не оголосить додатковий вихідний, 30 червня буде звичайним робочим днем.

Також рекомендується уточнювати графік роботи банків, поштових відділень, держустанов і медичних закладів - особливо тим, хто планує подорожі або вирішення важливих справ у цей період.