За день енергетики відновили світло для понад 7 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

За останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло 7,3 тис. родин у Донецькій та Дніпропетровській областях після ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що на Донеччині продовжуються важкі бойові дії. Попри усі безпекові виклики тут за добу енергетикам вдалося повернути світло у майже 4 тисячі осель прифронтового регіону.
Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині, мешканці якої так само страждають від наслідків ворожих атак, особливо на півдні області. Третього січня енергетикам вдалося повернули світло у 3,4 тисяч домівок місцевих жителів і продовжують працювати над поверненням електрики ще у близько 60 домівок.
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 200 разів.
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