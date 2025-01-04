За день енергетики відновили світло для понад 7 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

Зазначається, що на Донеччині продовжуються важкі бойові дії. Попри усі безпекові виклики тут за добу енергетикам вдалося повернути світло у майже 4 тисячі осель прифронтового регіону.

Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині, мешканці якої так само страждають від наслідків ворожих атак, особливо на півдні області. Третього січня енергетикам вдалося повернули світло у 3,4 тисяч домівок місцевих жителів і продовжують працювати над поверненням електрики ще у близько 60 домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 200 разів.