ua en ru
Пн, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

За день енергетики відновили світло в 12 населених пунктах після ворожих атак, - ДТЕК

Понеділок 06 січня 2025 10:12
UA EN RU
За день енергетики відновили світло в 12 населених пунктах після ворожих атак, - ДТЕК Фото: за день енергетики відновили світло в 12 населених пунктах після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 4 тис. родин у Донецькій області після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що постійні ворожі обстріли продовжують руйнувати мирні міста та села. На Донеччині, де тривають найважчі бої, енергетикам за вчора вдалося повністю чи частково повернули світло у 12 населених пунктів. Завдяки цьому тепер з електрикою домівки 3,8 тисяч родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

В ДТЕК наголосили, що енергетик роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова було обстріляно понад 200 разів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
DAILY
НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує