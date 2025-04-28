За день енергетики повернули світло в домівки 16 тисяч сімей після обстрілів, - ДТЕК

Зазначається, що енергетики повернули світло мешканцям 2 населених пунктів Донеччини та трьох районів Дніпропетровщини. Знову з електропостачанням майже 16 тисяч родин.

В Донецькій області продовжуються активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 2 населених пунктів Донеччини. Знову зі світлом 8 286 родини регіону", – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. За останні дві доби ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 7 582 родинам трьох районів Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 106 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли.