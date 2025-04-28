За день энергетики вернули свет в дома 16 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Отмечается, что энергетики вернули свет жителям 2 населенных пунктов Донецкой области и трех районов Днепропетровщины. Снова с электроснабжением почти 16 тысяч семей.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 2 населенных пункта Донецкой области. Снова со светом 8 286 семей региона", - отметили в компании.

Подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов также Днепропетровская область. За последние двое суток ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 7 582 семьям трех районов Днепропетровщины.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.