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За день енергетики повернули світло в домівки 16 тисяч сімей після обстрілів, - ДТЕК

Понеділок 28 квітня 2025 10:02
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За день енергетики повернули світло в домівки 16 тисяч сімей після обстрілів, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло в домівки 16 тисяч сімей після обстрілів (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

За добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 16 тисяч родин, домівки яких були без світла через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що енергетики повернули світло мешканцям 2 населених пунктів Донеччини та трьох районів Дніпропетровщини. Знову з електропостачанням майже 16 тисяч родин.

В Донецькій області продовжуються активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 2 населених пунктів Донеччини. Знову зі світлом 8 286 родини регіону", – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. За останні дві доби ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 7 582 родинам трьох районів Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 106 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли.

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ДТЕК Електроенергія
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