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За день энергетики вернули свет в дома 16 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Понедельник 28 апреля 2025 10:02
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За день энергетики вернули свет в дома 16 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в дома 16 тысяч семей после обстрелов (dtek.com)
Автор: Александр Мороз

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 16 тысяч семей, дома которых были без света из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что энергетики вернули свет жителям 2 населенных пунктов Донецкой области и трех районов Днепропетровщины. Снова с электроснабжением почти 16 тысяч семей.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 2 населенных пункта Донецкой области. Снова со светом 8 286 семей региона", - отметили в компании.

Подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов также Днепропетровская область. За последние двое суток ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 7 582 семьям трех районов Днепропетровщины.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.

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ДТЭК Электроэнергия
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