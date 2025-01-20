За день енергетики повернули світло в 4 населених пункти після ворожих атак, - ДТЕК

Енергетики ДТЕК 18 січня повернули світло мешканцям 4 населених пунктів Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Протягом 18 січня енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 4 населених пунктів області. Знову зі світлом 2 161 родина регіону", – зазначили в компанії.

Енергетики безперервно працюють вже 1061 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 86 тисяч родин у 45 населених пунктах, що були без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.