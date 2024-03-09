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За день енергетики повернули світло 12 тисячам сімей, - ДТЕК

Субота 09 березня 2024 20:14
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За день енергетики повернули світло 12 тисячам сімей, - ДТЕК Фото: за день енергетики повернули світло 12 тисячам сімей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За 8 березня фахівці ДТЕК змогли повернути світло понад 12 тисячам родин у 2 населених пунктах Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині зберігається важка ситуація через постійні та активні бойові дії. Мережі та обладнання тут постійно руйнуються обстрілами. Попри це за останню добу енергетикам вдалося повернути електрику 12,3 тисячам родин у Донецькій області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Щоденно обстрілами на Донеччині пошкоджуються десятки ліній розподільчої мережі та 3-5 високовольтних. Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, за два місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 1,1 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

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