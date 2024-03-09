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За день энергетики вернули свет 12 тысячам семей, - ДТЭК

Суббота 09 марта 2024 20:14
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За день энергетики вернули свет 12 тысячам семей, - ДТЭК Фото: за день энергетики вернули свет 12 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 8 марта специалисты ДТЭК смогли вернуть свет более 12 тысяч семей в 2 населенных пунктах Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

На Донбассе сохраняется тяжелая ситуация из-за постоянных и активных боевых действий. Сети и оборудование здесь постоянно разрушаются обстрелами. Несмотря на это, за последние сутки энергетикам удалось вернуть электричество 12,3 тысячам семей в Донецкой области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Ежедневно обстрелами в Донецкой области повреждаются десятки линий распределительной сети и 3-5 высоковольтных. Энергетики начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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ДТЭК Электроэнергия
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