За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак, - ДТЕК

Зокрема, вчора ремонтні бригади ДТЕК з дозволу військових дісталися до низки пошкоджень та відновили роботу обладнання. Завдяки цьому світло повністю чи частково повернулося у 10 населених пунктів, а 1,9 тисячі родин знову з електрикою.



Водночас південь Дніпропетровської області продовжує потерпати від ворожих атак, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а жителі лишаються без світла. Тут за добу енергетики повернули світло в оселі майже 4 тисячі родин.



Енергетики проводять роботи тільки після того, як отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ.



Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.