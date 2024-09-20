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За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак, - ДТЕК

П'ятниця 20 вересня 2024 17:04
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За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За добу енергетики ДТЕК повернули світло жителям понад 10 населених пунктів прифронтової Донецької та Дніпропетровської областей, що були без електрики через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зокрема, вчора ремонтні бригади ДТЕК з дозволу військових дісталися до низки пошкоджень та відновили роботу обладнання. Завдяки цьому світло повністю чи частково повернулося у 10 населених пунктів, а 1,9 тисячі родин знову з електрикою.

Водночас південь Дніпропетровської області продовжує потерпати від ворожих атак, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а жителі лишаються без світла. Тут за добу енергетики повернули світло в оселі майже 4 тисячі родин.

Енергетики проводять роботи тільки після того, як отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.

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ДТЕК Електроенергія
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