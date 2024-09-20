За день энергетики вернули свет 10 населенным пунктам после вражеских атак, - ДТЭК

В частности, вчера ремонтные бригады ДТЭК с разрешения военных добрались до ряда повреждений и возобновили работу оборудования. Благодаря этому свет полностью или частично вернулся в 10 населенных пунктов, а 1,9 тысяч семей снова с электричеством.



В то же время, юг Днепропетровской области продолжает страдать от вражеских атак, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители остаются без света. Здесь за сутки энергетики вернули свет в доме почти 4 тысячи семей.



Энергетики производят работы только после того, как получают разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ.



Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.