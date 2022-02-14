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День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал указ о создании государственного праздника под названием День Единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к украинцам.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил Зеленский.

Отметим, ранее различные иностранные СМИ со ссылкой на собственные источники заявляли, что Россия может совершить новый акт агрессии в отношении Украины уже 16 февраля. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не видит рисков полномасштабного российского вторжения в ближайшие дни.

Напомним, Данилов также сказал, что Россия не сможет сделать "неприятности" Украине без дестабилизации ситуации внутри нашей страны.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину