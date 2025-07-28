За день ДТЕК повернув світло понад 43 тисячам родин після атак

Зазначається, що у Донецькій області, яка так само залишається осередком жорстоких боїв, енергетикам вдалося відновити електропостачання 23,3 тисяч домівок місцевих мешканців, що знеструмлювалися внаслідок обстрілів.

Водночас у Дніпропетровській області, яка піддається ворожим атакам все частіше, вчора вдалося повернути світло у 19,5 тисяч осель.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.