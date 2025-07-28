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За день ДТЕК повернув світло понад 43 тисячам родин після атак

Фото: ДТЕК повернув світло понад 43 тисячам родин за день після атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 43 тисячам родин Донецької та Дніпропетровської областей. Їх домівки були без світла через ворожі обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області, яка так само залишається осередком жорстоких боїв, енергетикам вдалося відновити електропостачання 23,3 тисяч домівок місцевих мешканців, що знеструмлювалися внаслідок обстрілів.

Водночас у Дніпропетровській області, яка піддається ворожим атакам все частіше, вчора вдалося повернути світло у 19,5 тисяч осель.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло в домівки понад 160 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через російські атаки.

Як повідомлялось раніше, станом на 26 липня за добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 12 тисячам родин Дніпропетровської та Донецької областей. Їх домівки були без світла через ворожі обстріли.

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ДТЕКДонецька областьДніпропетровська областьЕнергетики