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За день ДТЕК повернув світло 41 тисячі родин після обстрілів

Субота 02 серпня 2025 20:44
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За день ДТЕК повернув світло 41 тисячі родин після обстрілів Фото: за день ДТЕК повернув світло 41 тисячі родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Протягом доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 42 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

Тут протягом дня ремонтні бригади ДТЕК повернули електропостачання до 5 населених пунктів області. Знову зі світлом 29 тисяч родин регіону.

Також зазнає постійних руйнувань від російських окупантів Дніпропетровська область. За день енергетики ДТЕК повернули світло 12 тисячам родин у 49 населених пунктах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

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ДТЕК Електроенергія
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