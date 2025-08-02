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За день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов

Суббота 02 августа 2025 20:44
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За день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов Фото: за день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 42 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

Здесь в течение дня ремонтные бригады ДТЭК вернули электроснабжение в 5 населенных пунктов области. Снова со светом 29 тысяч семей региона.

Также подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов Днепропетровская область. За день энергетики ДТЭК вернули свет 12 тысячам семей в 49 населенных пунктах Днепропетровщины.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

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ДТЭК Электроэнергия
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