За день ДТЭК вернул свет 41 тысяче семей после обстрелов

В течение суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 42 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

Здесь в течение дня ремонтные бригады ДТЭК вернули электроснабжение в 5 населенных пунктов области. Снова со светом 29 тысяч семей региона.

Также подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов Днепропетровская область. За день энергетики ДТЭК вернули свет 12 тысячам семей в 49 населенных пунктах Днепропетровщины.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.