День достоинства и свободы. Дата, которая дважды изменила ход истории Украины

Первый повод: Оранжевая революция

У Дня достоинства и свободы целых два исторических повода. Именно в ноябре в 2004 и 2013 годах с разницей в один день украинцы вышли на Майдан Независимости, чтобы показать свое несогласие с политическими процессами в стране и изменить ход истории.

22 ноября 2004 года в Киеве начались мирные акции протеста в знак несогласия с результатами второго тура выборов президента Украины. Накануне, 21 ноября, Центральная избирательная комиссия объявила, что с разницей в 3% победил тогдашний премьер-министр Виктор Янукович. Однако, приверженцы второго кандидата - Виктора Ющенко - были не согласны с такими результатами, поскольку во время выборов было зафиксировано много нарушений.

Иностранные наблюдатели, оппозиция и ее сторонники считали, что победа Януковича сфальсифицирована.

Поэтому тысячи граждан Украины вышли на бессрочную акцию протеста, центром которой стал Майдан Независимости. Здесь под оранжевыми флагами был разбит палаточный городок. Акция протеста продлилась около двух месяцев. В отдельные дни число протестующих достигало полумиллиона человек.

Фото: Фото: Оранжевая революция продлилась около двух месяцев и закончилась повторным туром выборов президента (Getty Images, commons.wikimedia.org user Oleh Petriv, wikipedia.org) В итоге 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины признал невозможным "установить результаты реального волеизъявления избирателей" и назначил третий тур выборов на 26 декабря 2004 года. В результате повторного голосования победил Ющенко с отрывом в 8 %.

После всех этих событий с 2005 по 2010 год 22 ноября отмечался в Украине как День свободы. Но Янукович отменил этот праздник, когда стал президентом.

Вторая судьбоносная дата - начало Евромайдана

Преемником Дня свободы стал День достоинства и свободы, учрежденный экс-президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2014 года.

По иронии судьбы, 21 ноября 2013 года, всего на день раньше 9-ой годовщины начала Оранжевой революции украинцы снова вышли на мирные акции протеста.

В этот раз граждане страны были не согласны с решением правительства Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Поздно вечером украинцы откликнулись на знаменитый пост Мустафы Найема в Facebook с призывом выйти на Майдан. В первой акции приняли участие около полутора тысяч человек, в том числе и политики от оппозиции.

В последствии на акции протеста начали выходить тысячи украинцев не только в Киеве, но и других городах страны.

Изначально митинги Евромайдана были мирными. Однако все изменилось в ночь с 29 по 30 ноября, когда власть применила силу для разгона палаточного городка оппозиции. От рук беркутовцев пострадали около 80 человек. Затем 16 января Верховная Рада Украина приняла ряд "Законов о диктатуре". В результате этих событий протесты приняли антипрезидентский и антиправительственный характер.

В течение трех месяцев Революции достоинства протестующие украинцы требовали вернуть курс на евроинтеграцию и прекратить применение грубой силы к митингующим.

Фото: противостояние силовиков и протестующих во время Евромайдана в 2013-2014 гг (РБК-Украина, Виталий Носач).

Кульминацией конфликтов власти и народа стали события 18-20 февраля 2014 года. От рук неопознанных силовиков погибли десятки украинцев.

22 февраля Рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий" и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. В ночь на 23 февраля президент сбежал из Украины.

На следующий день председатель Верховной рады Александр Турчинов подписал постановление о возложении на себя обязанностей президента.

Как принято отмечать 21 ноября

Согласно указу президента, День достоинства и свободы установлен

"с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также в знак должного уважения к патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 года - феврале 2014 года встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора".

В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Киеве возлагают цветы и зажигают лампадки на Аллее Героев Небесной Сотни. Также проводится поминальный молебен.