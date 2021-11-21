День гідності та свободи. Дата, яка двічі змінила хід історії України

Перший привід: Помаранчева революція

Відзначанню Дня гідності та свободи в Україні передували дві події. Саме в листопаді в 2004 і 2013 роках з різницею в один день українці вийшли на Майдан Незалежності, щоб показати свою незгоду з політичними процесами в країні і змінити хід історії.

22 листопада 2004 року в Києві почалися мирні акції протесту на знак незгоди з результатами другого туру виборів президента України. Напередодні, 21 листопада, Центральна виборча комісія оголосила, що з різницею в 3% переміг тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович. Однак, прихильники іншого кандидата - Віктора Ющенка - були незгодні з такими результатами, оскільки під час виборів було зафіксовано багато порушень.

Іноземні спостерігачі, опозиція та її прихильники вважали, що перемога Януковича сфальсифікована.

Тому тисячі громадян України вийшли на безстрокову акцію протесту, центром якої став Майдан Незалежності. Тут під помаранчевими прапорами було розбите наметове містечко. Акція протесту тривала близько двох місяців. В окремі дні кількість протестувальників сягала півмільйона осіб.

Фото: Помаранчева революція тривала близько двох місяців і закінчилася повторним туром виборів президента (Getty Images, commons.wikimedia.org user Oleh Petriv, wikipedia.org)

В результаті 3 грудня 2004 року Верховний суд України визнав неможливим "встановити результати реального волевиявлення виборців" і призначив третій тур виборів на 26 грудня 2004 року. В результаті повторного голосування переміг Ющенко з відривом у 8 %.

Після всіх цих подій з 2005 по 2010 рік 22 листопада відзначався в Україні як День свободи. Але Янукович скасував це свято, коли став президентом.

Друга доленосна дата - початок Євромайдану

Послідовником Дня Свободи став День гідності та свободи, заснований екс-президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2014 року.

За іронією долі, 21 листопада 2013 року, всього на день раніше 9-ої річниці початку Помаранчевої революції українці знову вийшли на мирні акції протесту.

Цього разу громадяни країни були не згодні з рішенням уряду Миколи Азарова призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Пізно ввечері українці відгукнулися на знаменитий пост Мустафи Найєма в Facebook із закликом вийти на Майдан. У першій акції взяли участь близько півтори тисячі осіб, у тому числі і політики від опозиції.

Згодом на акції протесту почали виходити тисячі українців не тільки в Києві, а й інших містах країни.

Спочатку мітинги Євромайдану були мирними. Однак все змінилося в ніч з 29 по 30 листопада, коли влада застосувала силу для розгону наметового містечка опозиції. Від рук беркутівців постраждали близько 80 осіб. Потім 16 січня Верховна Рада України прийняла ряд "Законів про диктатуру". В результаті цих подій протести набули антипрезидентського та антиурядового характеру.

Протягом трьох місяців Революції Гідності протестуючі українці вимагали повернути курс на євроінтеграцію і припинити застосування грубої сили до мітингувальників.

Фото: протистояння силовиків та протестувальників під час Євромайдану у 2013-2014 роках (РБК-Україна, Віталій Носач).

Кульмінацією конфліктів влади і народу стали події 18-20 лютого 2014 року. Від рук неопізнаних силовиків загинули десятки українців.

22 лютого Рада прийняла постанову, в якій заявила, що Янукович "неконституційним чином самоусунувся від здійснення конституційних повноважень" і не виконує свої обов'язки, а також призначила дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року. У ніч на 23 лютого президент втік з України.

Наступного дня голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав постанову про покладання на себе обов'язків президента.

Як прийнято відзначати 21 листопада

Згідно з указом президента, День гідності та свободи запроваджено

"з метою затвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження і донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також на знак належної поваги патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року і в листопаді 2013 року - лютому 2014 року стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави і її європейського вибору".

У цей день по всій країні проходять урочисті заходи. У Києві покладають квіти і запалюють лампадки на Алеї Героїв Небесної Сотні. Також проводиться поминальний молебень.