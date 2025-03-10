День Державного Гімну-2025: чому це свято особливе та як відзначають в Україні

Як і коли з’явився Гімн України

Вперше пісня пролунала на музику Вербицького у 1863 році, а вже 1865 року вона виконувалася на офіційних заходах. 10 березня 1865 року цей твір вперше виконав хор у Перемишлі під час вшанування пам’яті Тараса Шевченка.

Наприкінці XIX століття "Ще не вмерла Україна" стала одним із символів національно-визвольного руху, а 1917 року була проголошена гімном Української Народної Республіки. Після поразки визвольних змагань її заборонили, але вона продовжувала жити в еміграції та підпіллі.

У 1939 році "Ще не вмерла Україна" стала гімном Карпатської України, а під час Другої світової війни її виконували учасники українського національного руху. Після війни в УРСР офіційним гімном стала пісня "Живи, Україно, прекрасна і сильна", яка відповідала радянській ідеології.

Уперше після тривалої заборони "Ще не вмерла Україна" публічно прозвучала на фестивалі "Червона рута" 1989 року. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року її виконали в залі Верховної Ради. Офіційно музичну редакцію гімну затвердили 15 січня 1992 року, а текст - 6 березня 2003 року.

Цікаві факти про Гімн України:

спершу музика до вірша Чубинського була написана для гітари;

у 1910 році в Німеччині записали першу аудіоверсію гімну;

у 1989 році Василь Жданкін вперше виконав гімн публічно за радянських часів;

у 2022 році його одночасно виконали у 50 країнах світу, встановивши світовий рекорд.

Значення гімну України

Гімн - це більше, ніж просто пісня. Він відображає:

боротьбу за незалежність - рядки гімну пройшли через революції та війни.;

національну єдність - його знають і співають українці по всьому світу;

незламність духу - під час повномасштабного вторгнення його слова звучать ще потужніше.

Попри війну, українці продовжують вшановувати свій національний символ. У цей день проводять флешмоби, виконують гімн у різних куточках світу, підтримують військових та поширюють інформацію про історію і культуру України.

Текст Державного Гімну України

Текст Державного Гімну України складається з першого куплету та приспіву твору Павла Чубинського в такій редакції:

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Сучасна версія

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Приспів.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Приспів.