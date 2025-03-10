День Государственного Гимна-2025: почему этот праздник особенный и как отмечают в Украине

10 марта Украина отмечает День Государственного Гимна - одного из главных символов страны наряду с флагом и гербом. Официальным гимном является песня "Ще не вмерла Україна" на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого, созданная в 1862-1863 годах.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Впервые песня прозвучала на музыку Вербицкого в 1863 году, а уже в 1865 году она исполнялась на официальных мероприятиях. 10 марта 1865 года это произведение впервые исполнил хор в Перемышле во время чествования памяти Тараса Шевченко.
В конце XIX века "Ще не вмерла Україна" стала одним из символов национально-освободительного движения, а в 1917 году была провозглашена гимном Украинской Народной Республики. После поражения освободительной борьбы ее запретили, но она продолжала жить в эмиграции и подполье.
В 1939 году "Ще не вмерла Україна" стала гимном Карпатской Украины, а во время Второй мировой войны ее исполняли участники украинского национального движения. После войны в УССР официальным гимном стала песня "Живи, Україно, прекрасная і сильна", которая отвечала советской идеологии.
Впервые после длительного запрета "Ще не вмерла Україна" публично прозвучала на фестивале "Червона рута" в 1989 году. После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года ее исполнили в зале Верховной Рады. Официально музыкальную редакцию гимна утвердили 15 января 1992 года, а текст - 6 марта 2003 года.
Интересные факты о Гимне Украины:
Гимн - это больше, чем просто песня. Он отражает:
Несмотря на войну, украинцы продолжают чествовать свой национальный символ. В этот день проводят флешмобы, исполняют гимн в разных уголках мира, поддерживают военных и распространяют информацию об истории и культуре Украины.
Текст Государственного Гимна Украины состоит из первого куплета и припева произведения Павла Чубинского в такой редакции:
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Припев:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Современная версия
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Припев:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Припев.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.
Припев.
Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2024 года известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предложил создать современный гимн Киева, поскольку, по его мнению, песня "Як тебе не любити, Києве мій" ассоциируется с советской эпохой. Это предложение вызвало значительную дискуссию в обществе. Большинство не поддержали эту идею.
Песня "Як тебе не любити, Києве мій" была написана в 1962 году композитором Игорем Шамо на стихи Дмитрия Луценко. В ноябре 2014 года Киевский городской совет официально утвердил эту композицию как гимн столицы.
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