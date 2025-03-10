День Государственного Гимна-2025: почему этот праздник особенный и как отмечают в Украине

Как и когда появился Гимн Украины

Впервые песня прозвучала на музыку Вербицкого в 1863 году, а уже в 1865 году она исполнялась на официальных мероприятиях. 10 марта 1865 года это произведение впервые исполнил хор в Перемышле во время чествования памяти Тараса Шевченко.

В конце XIX века "Ще не вмерла Україна" стала одним из символов национально-освободительного движения, а в 1917 году была провозглашена гимном Украинской Народной Республики. После поражения освободительной борьбы ее запретили, но она продолжала жить в эмиграции и подполье.

В 1939 году "Ще не вмерла Україна" стала гимном Карпатской Украины, а во время Второй мировой войны ее исполняли участники украинского национального движения. После войны в УССР официальным гимном стала песня "Живи, Україно, прекрасная і сильна", которая отвечала советской идеологии.

Впервые после длительного запрета "Ще не вмерла Україна" публично прозвучала на фестивале "Червона рута" в 1989 году. После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года ее исполнили в зале Верховной Рады. Официально музыкальную редакцию гимна утвердили 15 января 1992 года, а текст - 6 марта 2003 года.

Интересные факты о Гимне Украины:

сначала музыка к стихотворению Чубинского была написана для гитары;

в 1910 году в Германии записали первую аудиоверсию гимна;

в 1989 году Василий Жданкин впервые исполнил гимн публично в советское время;

в 2022 году его одновременно исполнили в 50 странах мира, установив мировой рекорд.

Значение гимна Украины

Гимн - это больше, чем просто песня. Он отражает:

борьбу за независимость - строки гимна прошли через революции и войны;

национальное единство - его знают и поют украинцы по всему миру;

несокрушимость духа - во время полномасштабного вторжения его слова звучат еще мощнее.

Несмотря на войну, украинцы продолжают чествовать свой национальный символ. В этот день проводят флешмобы, исполняют гимн в разных уголках мира, поддерживают военных и распространяют информацию об истории и культуре Украины.

Текст Государственного Гимна Украины

Текст Государственного Гимна Украины состоит из первого куплета и припева произведения Павла Чубинского в такой редакции:

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Припев:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Современная версия

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Припев:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Припев.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Припев.