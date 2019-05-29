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ДЕНЬ В ДЕНЬ: ОТКРЫТИЕ ФАЙНА ТАУН ОТ KAN DEVELOPMENT

Новости » Новости компаний    29.05.2019 - 16:30
ДЕНЬ В ДЕНЬ: ОТКРЫТИЕ ФАЙНА ТАУН ОТ KAN DEVELOPMENT

25 мая в Киеве празднично и в срок открылся живой квартал «Файна Таун» на Нивках.

ДЕНЬ В ДЕНЬ: ОТКРЫТИЕ ФАЙНА ТАУН ОТ KAN DEVELOPMENT

В комплексе от KAN Development для жителей создали разнообразную инфраструктуру досуга, которая отвечает потребностям даже самой требовательной молодой семьи. Именно поэтому KAN озеленили елями, лесными соснами и сакурами территорию вокруг, установили самую высокую и самую большую в городе горку-аттракцион (во время мероприятия родители не могли оттянуть своих детей от детской площадки – прим.ред.), предусмотрели детские комнаты на первых этажах домов и уже стартовали создание детского сада и школы в пределах квартала. Если семья захочет посидеть в уютном кафе или купить продукты на ужин – ей не нужно даже переходить через дорогу – ведь все уже находится на обновленной смарт-улице Салютной. Там KAN разместили различных сетевых операторов на любой вкус: фреш-маркет, кондитерские, салон красоты, детские игрушки, зоомагазин и другие, чтобы удовлетворить все потребности жителей в пешей доступности.

ДЕНЬ В ДЕНЬ: ОТКРЫТИЕ ФАЙНА ТАУН ОТ KAN DEVELOPMENT

Особое внимание в новом жилом комплексе уделено развитию детей и их ежедневному досугу. Для этого KAN предусмотрел работу собственной команды детских аниматоров на постоянной основе, которые не дают скучать детям и помогают им весело и полезно проводить время и познавать новое. Родители смогут не волноваться, что их дети гуляют в одиночестве без надлежащего присмотра, и наконец, имеют способ оторвать от гаджетов.

Прям во время праздника, который получился очень масштабным и веселым, гости сами смогли убедиться, что возможности для отдыха и развлечений, заложенные в философии квартала, превзошли все их ожидания. 25 мая как дети, так и взрослые получили достаточно впечатлений, не выходя за пределы своего нового дома. Дети были заняты изучением жителей контактного зоопарка, зарядились высокой дозой адреналина на крутом высоченном аттракционе (таких в городе мы еще не видели-прим.ред), угощались мороженным и сладкой ватой и разгадывали головоломке в настоящем квесте. На заработанные «файна-фунты» дети сами выбирали в fayna shop игрушки, lego-кепки, спортивное снаряжение и т.д. Это подарило им ощущение принадлежности к этому комплексу с первого дня, и ни один ребенок не хотел идти домой. Взрослые тоже время зря не тратили, по полной пробовали оригинальный стрит-фудом, дегустировали  игристые вина в  барах  и отдыхали в тени сливовой рощи в гамаках. Последних тоже порадовали подарками от COMFY, поэтому все остались очень довольны. А для собак друзья компании из HAPPY Paw устроили милейшую фотовыставку домашних питомцев, ищущих новую семью, которая не оставила равнодушным ни одного гостя.

ДЕНЬ В ДЕНЬ: ОТКРЫТИЕ ФАЙНА ТАУН ОТ KAN DEVELOPMENT

Надолго запомнится этот праздник семье, что является жителями Файна Таун, которой повезло выиграть путешествие на двоих в 5-ти звездочный отель в Турцию от  опытного туроператора TUI Ukraine.

Кульминацией праздника стала концертная часть, представленная группой KAZKA и Open Kids, которые зарядили публику своими музыкальными хитами и превратили день открытия комплекса в большой семейный фестиваль.

Однако, главным сюрпризом для гостей события стало выступление музыкального бэнда KAN Voices, в котором играют сотрудники компании KAN вместе с ее основателем Игорем Никоновым. Таким образом, вся команда KAN подчеркнула свое неравнодушие к жителям Файна Таун и заботу не только о качестве выполненных строительных работ, но и о культурной составляющей живого квартала. Музыкальная команда KAN сорвала бурные аплодисменты, поэтому можно утверждать, что группа KAN Voices получил первых поклонников.

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