ДЕНЬ В ДЕНЬ: ОТКРЫТИЕ ФАЙНА ТАУН ОТ KAN DEVELOPMENT

25 мая в Киеве празднично и в срок открылся живой квартал «Файна Таун» на Нивках.

В комплексе от KAN Development для жителей создали разнообразную инфраструктуру досуга, которая отвечает потребностям даже самой требовательной молодой семьи. Именно поэтому KAN озеленили елями, лесными соснами и сакурами территорию вокруг, установили самую высокую и самую большую в городе горку-аттракцион (во время мероприятия родители не могли оттянуть своих детей от детской площадки – прим.ред.), предусмотрели детские комнаты на первых этажах домов и уже стартовали создание детского сада и школы в пределах квартала. Если семья захочет посидеть в уютном кафе или купить продукты на ужин – ей не нужно даже переходить через дорогу – ведь все уже находится на обновленной смарт-улице Салютной. Там KAN разместили различных сетевых операторов на любой вкус: фреш-маркет, кондитерские, салон красоты, детские игрушки, зоомагазин и другие, чтобы удовлетворить все потребности жителей в пешей доступности.

Особое внимание в новом жилом комплексе уделено развитию детей и их ежедневному досугу. Для этого KAN предусмотрел работу собственной команды детских аниматоров на постоянной основе, которые не дают скучать детям и помогают им весело и полезно проводить время и познавать новое. Родители смогут не волноваться, что их дети гуляют в одиночестве без надлежащего присмотра, и наконец, имеют способ оторвать от гаджетов.

Прям во время праздника, который получился очень масштабным и веселым, гости сами смогли убедиться, что возможности для отдыха и развлечений, заложенные в философии квартала, превзошли все их ожидания. 25 мая как дети, так и взрослые получили достаточно впечатлений, не выходя за пределы своего нового дома. Дети были заняты изучением жителей контактного зоопарка, зарядились высокой дозой адреналина на крутом высоченном аттракционе (таких в городе мы еще не видели-прим.ред), угощались мороженным и сладкой ватой и разгадывали головоломке в настоящем квесте. На заработанные «файна-фунты» дети сами выбирали в fayna shop игрушки, lego-кепки, спортивное снаряжение и т.д. Это подарило им ощущение принадлежности к этому комплексу с первого дня, и ни один ребенок не хотел идти домой. Взрослые тоже время зря не тратили, по полной пробовали оригинальный стрит-фудом, дегустировали игристые вина в барах и отдыхали в тени сливовой рощи в гамаках. Последних тоже порадовали подарками от COMFY, поэтому все остались очень довольны. А для собак друзья компании из HAPPY Paw устроили милейшую фотовыставку домашних питомцев, ищущих новую семью, которая не оставила равнодушным ни одного гостя.

Надолго запомнится этот праздник семье, что является жителями Файна Таун, которой повезло выиграть путешествие на двоих в 5-ти звездочный отель в Турцию от опытного туроператора TUI Ukraine.

Кульминацией праздника стала концертная часть, представленная группой KAZKA и Open Kids, которые зарядили публику своими музыкальными хитами и превратили день открытия комплекса в большой семейный фестиваль.

Однако, главным сюрпризом для гостей события стало выступление музыкального бэнда KAN Voices, в котором играют сотрудники компании KAN вместе с ее основателем Игорем Никоновым. Таким образом, вся команда KAN подчеркнула свое неравнодушие к жителям Файна Таун и заботу не только о качестве выполненных строительных работ, но и о культурной составляющей живого квартала. Музыкальная команда KAN сорвала бурные аплодисменты, поэтому можно утверждать, что группа KAN Voices получил первых поклонников.