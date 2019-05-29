ДЕНЬ У ДЕНЬ: ВІДКРИТТЯ ФАЙНА ТАУН ВІД KAN DEVELOPMENT

25 травня у Києві святково та вчасно відкрився живий квартал «Файна Таун» на Нивках.

У комплексі від KAN Development для мешканців передбачили розмаїту інфраструктуру дозвілля, яка відповідає потребам молодої сім’ї. Саме тому KAN озеленили ялинами, лісовими соснами та сакурами територію навколо, встановили найвищу та найбільшу у місті гірку-атракціон (під час івенту батьки не могли стягти своїх дітей з майданчику – прим. ред.), передбачили дитячі кімнати на перших поверхах будинків і вже почали створення дитячого садка та школи в межах кварталу. Якщо сім’я захоче посидіти у затишній кав’ярні чи купити продукти на вечерю – то не має потреби навіть переходити дорогу – усе вже розташовано на оновленій смарт-вулиці Салютній. Там KAN розмістили різноманітних мережевих операторів на будь-який смак споживача: фреш-маркет, кондитерські, салон краси, дитячі іграшки, зоомагазин та інші, щоби задовольнити усі потреби мешканців в пішій доступності.

Багато уваги у новому житловому комплексі приділено розвитку дітей та їх щоденному дозвіллю. Для цього KAN передбачили роботу власної команди дитячих аніматорів на постійній основі, що не дають сумувати дітлахам і допомагають їм весело та корисно проводи час та навчатись новому. Батьки можуть не хвилюватися, що їхні малечі гуляють на самоті без належного нагляду, та нарешті мають спосіб як відірвати їх від гаджетів.

Вже під час самого свята, що було на прочуть масштабним та веселим, гості на власні очі побачили, що можливості для відпочинку та розваг, закладені у філософії кварталу, навіть перевершили їх очікування. 25 травня як діти так і дорослі отримали вдосталь вражень не виходячи за межі свого нового дому. Дітлахи були зайняті вивченням контактного зоопарку, отримали неабияку дозу адреналіну на крутезному височенному атракціоні (що ми таких ще у місті не бачили – прим.ред), пригощалися морозивом та солодкою ватою та розгадували головоломки у справжньому квесті. На зароблені «файна гроші» діти обирали у fayna shop іграшки, lego-кепки, спортивне спорядження, тощо. Це подарувало їм відчуття приналежності до цього комплексу з першого дня, і жодна малеча не хотіла йти додому. Дорослі теж часу не гаяли, на повну смакували оригінальним стріт-фудом, дегустували барами з ігристими винами та відпочивали у сливовій рощі на гамаках. Останніх теж радували подарунками від COMFY, тож всі були задоволені. А для любителів песиків друзі компанії з HAPPY Paw влаштували дуже милу фотовиставку маленьких вихованців, що шукають нову родину, яка не залишила байдужим жодного гостя.

Надовго запам’ятається це свято родині, що є мешканцями новенького Файна Таун, яким пощастило виграти подорож на двох у 5-ти зірковий готель в Туреччину від досвідченого туроператора TUI Ukraine.

Кульмінацією ж свята стала концертна частина, представлена гуртом KAZKA та Open Kids, що зарядили публіку своїми музичними хітами і перетворили день відкриття комплексу на великий сімейний фестиваль.

Проте, головним сюрпризом для гостей події виявився виступ музичного бенду KAN Voices, у якому грають співробітники компанії KAN разом із її засновником Ігорем Ніконовим. Тож вся команда KAN підкреслила свою повагу та турботу до мешканців «Файна Таун», яка дбає не тільки про якість виконаних будівельних робіт, але і про культурну складову живого кварталу. Музична команда KAN ззірвала бурхливі оплески, тому можна ствердити, що гурт KAN Voices здобув перших прихильників.