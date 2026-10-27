День буде хмарним, подекуди з дощами: яку погоду чекати в Україні 27 жовтня

Вівторок, 27 жовтня, принесе Україні хмарну погоду та локальні дощі. У більшості областей істотних опадів не очікують, а найтепліше буде на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, у вівторок на південному заході країни очікуються дощі. На решті території істотних опадів не передбачається, тож у більшості областей день мине без значного дощу.
Вітер буде північно-східним та східним, зі швидкістю 5-10 м/с. На південному сході країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень становитиме +10…+15°C. Найвищі показники прогнозують на півдні України, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +18°C. У Карпатах буде значно прохолодніше: там протягом дня очікується від 0°C до +5°C.
У Київській області 27 жовтня істотних опадів не очікується. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень становитиме +10…+15°C. У столиці синоптики прогнозують +12…+14°C.
Отже, у Києві вівторок буде хмарним, але без істотних опадів. Водночас жителям південного сходу варто зважати на можливі сильні пориви вітру, а тим, хто перебуватиме на південному заході країни, - врахувати ймовірність дощу під час планування справ на день.
Нагадаємо, за попередніми оцінками Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні в листопаді 2026 року та взимку 2026–2027 років може бути на 1–2°C вищою за кліматичну норму.
Водночас синоптики не виключають похолодань тривалістю від 3 до 10 днів, морозів, опадів, ожеледиці та сильного вітру.