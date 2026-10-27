День будет облачным, иногда с дождями: какую погоду ждать в Украине 27 октября

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник на юго-западе страны ожидаются дожди. На остальной территории существенных осадков не предвидится, так что в большинстве областей день пройдет без значительного дождя.

Ветер будет северо-восточным и восточным, со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке страны местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет днем +10…+15°C. Высокие показатели прогнозируют на юге Украины, где столбики термометров могут подняться до +18°C. В Карпатах будет гораздо прохладнее: там в течение дня ожидается от 0 до +5°C.

Фото: какой будет погода в Украине 27 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киевской области 27 октября существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет днем +10…+15°C. В столице синоптики прогнозируют +12…+14°C.

Следовательно, в Киеве вторник будет облачным, но без существенных осадков. В то же время жителям юго-востока следует учитывать возможные сильные порывы ветра, а тем, кто будет находиться на юго-западе страны, - учесть вероятность дождя при планировании дел в день.