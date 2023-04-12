UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День буде дощовим. Синоптик розповіла, в яких регіонах буде найтепліше

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на четвер (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Четвер в Україні знову очікується дощовим. Хоча попри дощ найтепліше буде на півдні, заході та в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Дощі більш інтенсивні будуть 13 квітня на сході та північному сході - Сумська, Полтавській, а в більшості областей України - дощі пройдуть періодичні, незначні", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, у західних областях переважатиме, на диво, суха погода, лише у Хмельницькій та Рівненській області можливий невеликий дощ.

Як додала Діденко, найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня +12...+17 градусів.

"На решті території України - свіженько, +9....+12 градусів", - констатувала вона.

Погода в Києві

У четвер, 13-го квітня, у столиці місцями невеликий дощ та холоднувато, +9, +10 градусів.

Як повідомлялося, до кінця поточного тижня і на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте з понеділка встановиться суха та тепла погода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода