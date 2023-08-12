День "бавовни" в Керчі. Що відомо про нові вибухи біля Кримського мосту

Перші вибухи

Близько першої години дня в кримських та російських Telegram-каналах почали повідомляти про звуки вибухів в районі Керчі. Пізніше в мережі з'явилися фото та відео, на яких було видно, що Кримський міст огорнув густий білий та чорний дим.

Як стверджували окупанти, білий дим - це маскування. А от щодо чорного залишаються питання. Справді, раніше росіяни вже маскували Кримський міст білим димом, але тоді це робилося під час військових навчань.

Пізніше в російському Міноборони заявили про нібито ракетну атаку на Кримський міст. Але в окупаційному міністерстві, як завжди, стверджують, що атака була відбита. Примітно, що за словами окупантів, міст нібито намагалися атакувати зенітною ракетою С-200.

Повторні вибухи

Через дві години після першого інциденту в Керчі знову чули вибухи, а також місцеві мешканці публікували фото зі слідами роботи ППО. Як і під час перших вибухів, на Кримському мосту перекрили рух та випустили білий дим для маскування.

Після вибухів в Міноборони РФ знову відзвітували про нову спробу удару по Кримському мосту ракетою С-200. Як і в першому випадку, росіяни стверджують, що атака була відбита, а ракету збили ще на підльоті.

Що відомо про С-200

С-200 - це зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії, розроблений в СРСР ще в 1960-х роках. Перші версії комплексу мали радіус дії у 160 км, але надалі радіус був збільшений до 255 км.

ЗРК С-200 має і Україна, але останній дивізіон було знято з озброєння 30 жовтня 2013 року. Проте в липні цього року росіяни почали заявляти про українські удари нібито ракетами з цього комплексу. Зокрема, після вибухів в Таганрозі та Ростовській області РФ.

Фото: ЗРК С-200 (wikipedia.com / George Chernilevsky)

Удари по Кримському мосту

Росіяни незаконно побудували Кримський міст після окупації півострова у 2014 році. Міст сполучає окупований Крим з територією Росії. Наразі окупанти використовують його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи на мосту пролунали ще в жовтні 2022 року під час спецоперації СБУ. Пізніше це підтвердив глава служби Василь Малюк.

А вже цього року, 17 липня, внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Руйнування були настільки значними, що його відновлення триватиме щонайменше до кінця року.

Наразі на Кримському мосту вже проводяться ремонтні роботи. Це підтверджують, зокрема, супутникові знімки.

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