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Деморализованные оккупанты становятся дезертирами и сдаются в плен, - Генштаб

Фото: Оккупанты в "ДНР" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о моральном состоянии врага на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным ВСУ, войска оккупантов деморализованы. У тех, кого свозят из "ЛДНР" для восполнения потерь, изымают личные документы. Это исключит возможность их идентификации после гибели.

"У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избегания участия в боевых действиях", – говорится в сообщении. .

В Генштабе зафиксировали несколько вариантов спасения от войны. В частности, оккупанты становятся дезертирами, сдаются в плен или прибегают к самоувечью.

Напомним, что министр обороны Резников предупредил о тяжелых неделях противостояния с РФ.

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