Деморалізовані окупанти стають дезертирами та здаються в полон, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними ЗСУ, війська окупантів деморалізовані. У тих, кого звозять з "ЛДНР" для поповнення втрат, вилучають особисті документи. Це унеможливить їхню ідентифікації після загибелі.

"У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях", – ідеться в повідомленні.

У Генштабі зафіксували кілька варіантів порятунку від війни. Зокрема, окупанти стають дезертирами, здаються в полон або вдаються до самокаліцтва.