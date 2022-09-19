Деморализация россиян и конфликты в верхушке РФ: в ОП назвали результаты наступления ВСУ

Результатом успешного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области стало то, что россияне начинают думать: война против Украины может быть проиграна.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть деморализация российского общества и армии", – сказал он.

По его словам, сегодня уже появились первые признаки того, что Россия в общественном мнении начинает верить в то, что может проиграть войну.

"И еще один важный результат - это нарастающие конфликты в окружении Путина. К примеру, у минобороны РФ есть противоречия между Шойгу и его статс-секретарем Панковым, которые по-разному видят дальнейшее течение войны", - добавил Подоляк.