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Деморалізація росіян і конфлікти у верхівці РФ: в ОП назвали результати наступу ЗСУ

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 09:21
Деморалізація росіян і конфлікти у верхівці РФ: в ОП назвали результати наступу ЗСУ Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Результатом успішного наступу Збройних сил України в Харківській області стало те, що росіяни починають думати: війна проти України може бути програна.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є деморалізація російського суспільства і армії", - сказав він.

За його словами, сьогодні вже з'явилися перші ознаки того, що Росія в суспільній думці починає вірити в те, що може програти війну.

"І ще один важливий результат - це наростаючі конфлікти в оточенні Путіна. Наприклад, у міноборони РФ є протиріччя між Шойгу та його статс-секретарем Панковим, які по-різному бачать подальший перебіг війни", - додав Подоляк.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) росіяни готуються до контрольованого відступу під Херсоном, щоб уникнути хаотичного бігства, характерного для падіння оборони під Харковом.

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