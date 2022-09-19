Деморалізація росіян і конфлікти у верхівці РФ: в ОП назвали результати наступу ЗСУ
Результатом успішного наступу Збройних сил України в Харківській області стало те, що росіяни починають думати: війна проти України може бути програна.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Є деморалізація російського суспільства і армії", - сказав він.
За його словами, сьогодні вже з'явилися перші ознаки того, що Росія в суспільній думці починає вірити в те, що може програти війну.
"І ще один важливий результат - це наростаючі конфлікти в оточенні Путіна. Наприклад, у міноборони РФ є протиріччя між Шойгу та його статс-секретарем Панковим, які по-різному бачать подальший перебіг війни", - додав Подоляк.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) росіяни готуються до контрольованого відступу під Херсоном, щоб уникнути хаотичного бігства, характерного для падіння оборони під Харковом.
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