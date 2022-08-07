Когда демонтируют герб СССР со щита на "Родине-матери": ответ Минкульта

По его словам, Музей Второй мировой войны уже подал план действий, который предусматривает техническое обследование, а также привлечение специалистов для составления проектной документации.

"Думаю, что после утверждения… должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", - отметил Ткаченко.

В то же время он исключил возможность полного сноса монумента. Он добавил, что такая идея является абсурдом.