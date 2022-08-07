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Когда демонтируют герб СССР со щита на "Родине-матери": ответ Минкульта

Фото: монумент Родина-мать в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" могут начать примерно через полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Александра Ткаченко на телемарафоне.

По его словам, Музей Второй мировой войны уже подал план действий, который предусматривает техническое обследование, а также привлечение специалистов для составления проектной документации.

"Думаю, что после утверждения… должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", - отметил Ткаченко.

В то же время он исключил возможность полного сноса монумента. Он добавил, что такая идея является абсурдом.

Напомним, ранее в приложении "Дія" прошел опрос, согласно результатам которого 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб Украины - трезубец.

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Родина-мать