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Коли демонтують герб СРСР з щита на "Батьківщині-матері": відповідь Мінкульту

Фото: монумент Батьківщина-мати в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" можуть почати приблизно через півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури Олександра Ткаченка на телемарафоні.

За його словами, Музей Другої світової війни вже подав план дій, який передбачає технічне обстеження, а також залучення фахівців для складання проектної документації.

"Думаю, що після затвердження... має пройти близько півроку або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - зазначив Ткаченко.

У той же час він виключив можливість повного знесення монумента. Він додав, що така ідея є абсурдом.

Нагадаємо, раніше в додатку "Дія" пройшло опитування, згідно з результатами якого 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб України - тризуб.

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