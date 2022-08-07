Коли демонтують герб СРСР з щита на "Батьківщині-матері": відповідь Мінкульту

За його словами, Музей Другої світової війни вже подав план дій, який передбачає технічне обстеження, а також залучення фахівців для складання проектної документації.

"Думаю, що після затвердження... має пройти близько півроку або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - зазначив Ткаченко.

У той же час він виключив можливість повного знесення монумента. Він додав, що така ідея є абсурдом.