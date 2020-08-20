Демократы утвердили кандидата на пост вице-президента США

Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на должность вице-президента США. Соответствующее решение было объявлено на съезде партии, который прошел в виртуальном формате в городе Милуоки (штат Висконсин).

Об этом сообщает телеканал CNN.

55-летняя Харрис стала первой женщиной-афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Байден представил Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США 12 августа. Она является сенатором от Калифорнии и бывшим прокурором этого штата.

Она намерена избираться вместе с 77-летним кандидатом и бывшим вице-президентом США от Демпартии Джозефом Байденом. Он является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%.

РБК-Украина писало, что согласно опросу Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.