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Демократы просят Пенса принять меры для отстранения Трампа

Автор: РБК-Украина

Представители Демократической партии на фоне беспорядков в США призвали вице-президента Майка Пенса принять меры для отстранения действующего президента Дональда Трампа. В частности, его просят задействовать 25-ю поправку к конституции.

Об этом в Twitter сообщил член Палаты представителей Дэвид Сисилини.

Сообщается, что демократы из юридического комитета Палаты представителей направили Пенсу письмо с требованием задействовать 25-ю поправку к конституции США. Согласно этой поправке, вице-президент должен занять пост главы государства в случае отстранения или недееспособности действующего президента. Ранее данная поправка ни разу не применялась.

"Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас задействовать 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности", - говорится в письме.

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В документе также говорится, что Трамп подстрекал своих сторонников к беспорядкам.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон продлил режим чрезвычайной ситуации до инаугурации Джо Байдена.

Также сообщалось, что в ходе беспорядков в здании Конгресса погибли четыре человека.

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