Демократы США обвиняют Трампа в разжигании ненависти и расовой вражды

Представители Демократической партии США обвиняют президента страны Дональда Трампа в разжигании расовой вражды и ненависти, что приводит к массовым убийствам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Демократы заявляют, что риторика Трампа разжигает ненависть и расовую вражду, а также поощряет национализм. Как результат возникают такие преступления на почве ненависти, как массовое убийство в Эль-Пасо.

"У нас такой президент, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

В свою очередь, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич заявил, что Трамп как минимум потворствует белому национализму и поощряет его.

Также, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро призвал Трампа попытаться объединить американцев, а не разжигать пламя фанатизма.

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Отметим, В США менее чем за 24 часа произошли два массовых расстрела людей.

Напомним, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.