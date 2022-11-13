Демократи збережуть контроль над Сенатом США, - CNN

Це стає можливим після перемог демократів у штатах Невада та Арізона, де виборці все ж таки не підтримали кандидатів-республіканців, які, як вважалося раніше, мали високі шанси набрати тут більше голосів і в результаті отримати контроль над Сенатом.

Так, станом зараз у Верхній палаті Конгресу у демократів 50 місць, тобто на одне більше, ніж у республіканців (49) із загальних 100.

У Нижній палаті Конгресу у республіканців 211 місць, а демократів 204 - із загальних 435.

Збереження контролю над Сенатом - величезний імпульс для президента Джо Байдена протягом 2 років, що залишилися, його першого терміну в Білому домі, зазначає CNN.

Це означає, що демократи матимуть можливість затвердити кандидатури глави держави на суддів, уникаючи сценаріїв, подібних до того, з яким зіткнувся колишній президент Барак Обама у 2016 році, коли тодішній лідер більшості в Сенаті відмовився проводити голосування за своїм кандидатом до Верховного суду.

Також збереження контролю у Верхній палаті Конгресу дозволить демократам у Сенаті відхиляти законопроекти, ухвалені Палатою представників (нижньої палати Конгресу), та встановлювати власний порядок денний.

Перемога в Сенаті пов'язана з тим, що питання контролю над Палатою представників, де республіканці, як багато хто очікував, отримають більшість, все ще залишається відкритим, зазначається у публікації.

Так, досі йде підрахунок бюлетенів у ключових округах деяких штатів, включаючи Каліфорнію, Арізону та Орегон, при цьому більшість бюлетенів доставляється поштою.

Навіть якщо демократи не збережуть контроль над Палатою представників, вони можуть залишити Республіканську партію з невеликою та некерованою більшістю.