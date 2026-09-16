Демократи взялись за весілля Трампа-молодшого: перевірять на хабар від олігарха РФ

Приводом для розслідування стала публікація ProPublica, згідно з якою Умар Кремльов - російський бізнесмен і президент Міжнародної боксерської асоціації - оплатив частину святкувань з нагоди весілля Дональда Трампа-молодшого.

За даними Reuters, йдеться про сотні тисяч доларів. Святкування відбувалися на Багамах у травні. Видання зазначає, що Кремльов має тісні зв’язки з російською владою.

Що саме оплатив російський бізнесмен

Дружина Трампа-молодшого Беттіна Трамп заявила, що Кремльов є їхнім другом і зробив “надзвичайно щедрий весільний подарунок”. Водночас вона наголосила, що бізнесмен оплатив не саме весілля, а дві вечірки після нього.

Тепер конгресменів цікавить, чому російський бізнесмен, якого пов’язують із Кремлем, погодився профінансувати масштабне святкування родича президента США.

“Чому російський олігарх і друг Володимира Путіна фінансово підтримує сина президента? Чого Умар Кремльов очікує натомість за фінансування цього триденного весілля на Багамах?” - написав представник Демократичної партії Роберт Гарсія.

Водночас лідер демократів у Сенаті Чак Шумер поставив під сумнів прийнятність такого подарунка з огляду на зв’язки російського бізнесмена.

“Ви маєте справу з російським олігархом, а не просто з двоюрідним братом, який дарує вам подарунок... іноді весільний подарунок - це хабар від іноземного автократа”, - заявив Шумер.

Реакція Трампа

Дональд Трамп, який не був присутній на весіллі сина, заявив, що не знає Кремльова, і назвав ситуацію “не такою вже важливою”.

Reuters зазначає, що Гарсія та інші провідні демократи вже готуються до можливих розслідувань щодо Дональда Трампа, його родини та етичних питань, які виникли після початку його другого президентського терміну у 2025 році.