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Демократи вимагають у Байдена передати Україні F-16, - The Hill

Фото: демократи закликають Байдена передати Україні F-16 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден відчуває тиск від своєї ж партії стосовно надання Україні винищувачів F-16 та ракет великого радіуса дії дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Наразі адміністрація Байдена виступає проти такого кроку, аргументуючи це тим, що Сполучені Штати не мають зайвих систем ATACMS, а літаки не є пріоритетом для ЗСУ.

Однак група законодавців наголошують, що з танками M1 Abrams була схожа ситуація - Білий дім спочатку відмовлявся їх надавати, але потім змінив рішення. Наступним логічним кроком мають стати літаки F-16 та ракети великої дальності, які можуть стати ключовими для оборони та контрнаступу українських військ, зазначають конгресмени.

Видання також пише, що цю пропозицію підтримують і деякі військові лідери США.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав прискорити початок тренувань на винищувачах F-16. За його словами, навчання прискорять передачу винищувачів Україні.

Також він заявив, що процес передачі Україні винищувачів F-16 має початися зі згоди з боку Сполучених Штатів, адже ці літаки - американська технологія.

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