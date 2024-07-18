Демократи відклали офіційне висування кандидата у президенти США, - NYT

Що передувало

Нагадаємо, шанси президента США Джо Байдена на перемогу у президентських виборах, які відбудуться у листопаді, знизилися після його програшу на дебатах з головним конкурентом Дональдом Трампом.

З того часу західні ЗМІ неодноразово писали, що в Демократичній партії почалася паніка через такий провал Байдена. Також журналісти писали про можливу заміну Байдена на іншого кандидата.

За інформацією Axios, Байден може оголосити про свій вихід із передвиборчих перегонів вже цими вихідними.

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