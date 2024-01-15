Демократи та республіканці у Конгресі США погодили тимчасовий бюджет

Угода спрямована на те, щоб запобігти короткостроковому хаосу та виграти більше часу для розробки складного законодавства про витрати, яке фінансує діяльність уряду.

Урядові установи, які займаються транспортом, житловим будівництвом та іншими послугами, повинні вичерпати фінансування до півночі п'ятниці, і їм доведеться скоротити свою діяльність, якщо нове фінансування не стане законом.

Сенат, який очолює демократи, і Палата представників, контрольована республіканцями, вже кілька місяців розходяться в думках щодо рівня видатків.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер погодився з цим заходом зі спікером Палати представників-республіканців Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джефрісом.

Законопроект може зіткнутися з труднощами в Палаті представників, де фракція консервативних республіканців використовувала підривну тактику, щоб зменшити рівень витрат.

Республіканці контролюють палату з невеликою перевагою 219 на 213 осіб, залишаючи Джонсону мало місця для помилки. Деякі республіканці наполягають на тому, що будь-які законопроекти про витрати повинні також обмежувати кордон США та Мексики.

Про що домовились

Поточне фінансування федеральних програм, пов'язаних із транспортом, житловим будівництвом, сільським господарством, енергетикою, ветеранами та військовим будівництвом, спливає цього тижня. Фінансування інших частин уряду, включаючи оборону, триватиме до 2 лютого.

Новий законопроект про витрати продовжить крайній термін до 1 березня для першої групи та до 8 березня для другої.

Шумер, провідний демократ у Конгресі, та Джонсон, провідний республіканець, домовилися про загальну суму цих законопроектів у розмірі 1,59 трильйона доларів.

Це дає законодавцям більше часу для переговорів та ухвалення докладного закону про витрати, які вони мали прийняти до початку фінансового року уряду 1 жовтня 2023 року.

Законодавство охоплює приблизно одну третину державних витрат США, які минулого фінансового року склали 6,1 трильйона доларів.

Інші дві третини включають пенсійні та медичні допомоги, які не потребують щорічного затвердження Конгресом, а також відсоткові виплати.

Складні переговори

Джонсон провів більшу частину минулого тижня на зустрічах із прихильниками жорсткої лінії серед республіканців, що викликало чутки про те, що він може спробувати переглянути свою угоду з Шумером. Але спікер зрештою підтримав угоду.

Минулої осені федеральний уряд був близьким до часткового закриття роботи, коли консервативні республіканці усунули колишнього спікера Кевіна Маккарті за досягнення двопартійної тимчасової угоди про витрати з Шумером.

Цей запит на надзвичайні витрати застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні, допоки демократи не погодилися на значне посилення імміграційного законодавства.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із законодавцями в Капітолії 12 грудня, щоб обґрунтувати необхідність фінансування на 60 млрд доларів, якого запросив президент Джо Байден, але зустрічі із законодавцями завершилися без зобов'язань республіканців.