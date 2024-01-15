Демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали временный бюджет

Соглашение направлено на то, чтобы предотвратить краткосрочный хаос и выиграть больше времени для разработки сложного законодательства о расходах, которое финансирует деятельность правительства.

Правительственные учреждения, которые курируют транспорт, жилищное строительство и другие услуги, должны исчерпать финансирование к полуночи пятницы, и им придется сократить свою деятельность, если новое финансирование не стане законом.

Сенат, возглавляемый демократами, и Палата представителей, контролируемая республиканцами, уже несколько месяцев расходятся во мнениях по поводу уровня расходов.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер согласился с этой мерой со спикером Палаты представителей-республиканцев Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.

Законопроект может столкнуться с трудностями в Палате представителей, где фракция консервативных республиканцев использовала подрывную тактику, чтобы добиться снижения уровня расходов.

Республиканцы контролируют палату с небольшим перевесом в 219 на 213 человек, оставляя Джонсону мало места для ошибки. Некоторые республиканцы настаивают на том, что любые законопроекты о расходах должны также ограничивать границу США и Мексики.

О чем договорились

Текущее финансирование федеральных программ, связанных с транспортом, жилищным строительством, сельским хозяйством, энергетикой, ветеранами и военным строительством, истекает на этой неделе. Финансирование других частей правительства, включая оборону, продолжится до 2 февраля.

Новый законопроект о расходах продлит крайний срок до 1 марта для первой группы и до 8 марта для второй.

Шумер, ведущий демократ в Конгрессе, и Джонсон, ведущий республиканец, договорились об общей сумме этих законопроектов в размере 1,59 триллиона долларов.

Это дает законодателям больше времени для переговоров и принятия подробного закона о расходах, который они должны были принять до начала финансового года правительства 1 октября 2023 года.

Законодательство охватывает примерно одну треть государственных расходов США, которые в прошлом финансовом году составили 6,1 триллиона долларов.

Остальные две трети включают пенсионные и медицинские пособия, которые не нуждаются в ежегодном утверждении Конгрессом, а также процентные выплаты.

Сложные переговоры

Джонсон провел большую часть прошлой недели на встречах со сторонниками жесткой линии среди республиканцев, что вызвало слухи о том, что он может попытаться пересмотреть свое соглашение с Шумером. Но спикер в конечном итоге поддержал сделку.

Прошлой осенью федеральное правительство было близко к частичному закрытию работы, когда консервативные республиканцы отстранили бывшего спикера Кевина Маккарти за достижение двухпартийного временного соглашения о расходах с Шумером.

Этот запрос на чрезвычайные расходы застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы отказались одобрить помощь Украине, пока демократы не согласились на значительное ужесточение иммиграционного законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с законодателями в Капитолии 12 декабря, чтобы обосновать необходимость финансирования на 60 млрд долларов, запрошенного президентом Джо Байденом, но встречи с законодателями завершились без обязательств республиканцев.