Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США

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Обмовки Байдена: Путін замість Зеленського та Трамп замість Харріс

Обмовки не є чимось незвичайним у політичній кар'єрі Джо Байдена, який у дитинстві подолав заїкання. Але після провального виступу на дебатах з Дональдом Трампом їм приділяють дедалі більше уваги. На закритті саміту всі стежили за кожним словом, Байдену слід було уникати помилок, але не вийшло.

У заключній промові він майже не заїкався, казав про підтримку України та обіцяв гарантії безпеки після завершення війни. Але наприкінці, представляючи українського президента Володимира Зеленського, сказав: "Пані та панове, президент Путін".

Частина європейських лідерів почала аплодувати, інші здивувалися, не знаючи, як реагувати. Президент виправився швидко.

"Президент Путін? Він збирається перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на перемозі над Путіним, що нам варто про це турбуватися", – пожартував він.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що всі роблять обмовки, і вони не мають значення. Британський прем'єр Кір Стармер не коментував, чи слід Байдену вийти з президентських перегонів, наголосивши на досягненнях саміту НАТО під його керівництвом.

Потім він дав прес-конференцію, яка стала першим виходом до преси (після дебатів) без заздалегідь заготовленого сценарію. Президент говорив близько години, виглядав максимально переконливо, коли обговорював зовнішню політику, але все одно припустився помилок.

Відповідаючи на перше питання про готовність віце-президентки Камали Харріс у разі потреби замінити його як кандидата на майбутніх виборах, Байден переплутав її з Трампом: "Я не обрав би віце-президента Трампа на посаду віце-президента, якби не вважав, що у неї достатня кваліфікація бути президентом".

Звісно, Трамп одразу схопився за черговий ляп. "Відмінна робота, Джо!", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Далі були промахи дрібніші. Зокрема, Байден не одразу підібрав слова "начальники штабів", помилково назвавши групу топ-воєначальників "головнокомандувачем" (ці функції у самого президента). Заявив, що минулого тижня "створив 2000 робочих місць", напевно маючи на увазі звіт про понад 200 000 робочих місць у червні. А також міг переплутати назву профспілки.

Як реагують демократи та чи б'ють обмовки по рейтингу Байдена

Обмовки Байдена не можна розглядати у відриві від контексту. Прямо зараз на нього чиниться тиск. В останні дні високопосадовці продовжили хвилю критики після дебатів із закликом знятися з виборів. Як і голлівудський актор Джордж Клуні, який очолив найбільший збір коштів.

Згідно з новим опитуванням ABC News/Washington Post/Ipsos, більшість виборців – 67% – виступають за зміну кандидата від Демократичної партії. Докладніше про те, як на рейтинги Байдена вплинули провальні дебати у червні, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Свіжі виступи очікувано висміюють республіканці. Але й у стані демократів багато хто незадоволений. У середу сенатор від Вермонта Пітер Велч став першим демократом у Сенаті, який публічно закликав Байдена вийти з гонки. Учора зі схожою заявою вийшов конгресмен від Коннектикуту Джим Хаймс, високопоставлений демократ у комітеті розвідки Палати представників.

"Ми повинні висунути найсильнішого кандидата, який зможе протистояти загрозі, що виходить від трампівського MAGA-авторитаризму. Я більше не вірю, що це Джо Байден", - написав він у соцмережі X.

На сьогодні загальна кількість демократів у Конгресі, які просять Байдена "поставити країну вище партії", досягла 17. Але прихильників все ж таки більшість.

"ЗМІ ретельно відстежують кожне слово на предмет кожного натяку на старіння, і кожна помилка, якою б незначною вона не була, служить подальшому зміцненню версії, що вже укорінилася. Це проблема", -– заявив член Палати представників від Нью-Йорка Річі Торрес.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються: стобмовки Байдена б'ють не так по рейтингах серед виборців, як по сприйняттю в Демократичній партії.

Наївно думати, що американці пильно стежили за самітом НАТО, навіть якщо він проходив у Вашингтоні, пояснює глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

Не найкращий виступ на дебатах із Трампом справив значно більше враження на виборців. Але якщо казати про істеблішмент демократів, то, звісно, він дослухався до слів Байдена.

"Він під серйозним тиском через заклики до виходу з президентських перегонів. Він сам це відчуває. Щодо вчорашньої ситуації, думаю, вона поверне демократів до ідеї про можливу заміну Байдена. Раніше такі розмови все ж таки йшли на спад", – зазначив. він.

Якщо раніше демократи більше переймалися голосами незалежних виборців, то тепер через постійні обмовки самі втрачають віру в Байдена, вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв. При чому особливої різниці, кого з ким він учора переплутав, немає. Проблема в тому, що це відбувається часто, системно, а тепер і на міжнародному рівні.

"Багато американських журналістів казали, що прес-конференція на НАТО – чи не найважливіший виступ політичної кар'єри. У плані чи продовжить її Байден, чи доведеться закінчувати. Зараз все більше натяків на те, що, ймовірно, закінчувати доведеться", - додав Краєв.

Чи зніметься Байден з виборів та чи є альтернативний кандидат

Ще минулого тижня Байден зважував усі "за" та "проти". А американські ЗМІ обговорювали понад десяток кандидатур на заміну.

Головний фокус – на віце-президенку Камалу Харріс, губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома та міністра транспорту Піта Буттіджеджа. Перша має високу впізнаваність та може залучити частину "кольорових" виборців. Її готові підтримати 50% жінок-виборців та 43% незалежних виборців. Двоє інших значно поступаються Трампу.

Детальніше про це читайте у матеріалі "На рішення 5 днів. Чи зніметься Байден з виборів і хто у демократів кандидати на заміну".

Зазначимо, якщо Байден зважиться на вихід з гонки, це стане прецедентом. Хоча й не першим в історії. Наприклад, на виборах 1952 року після кількох праймеріз кандидатуру зняв Гаррі Трумен. Але це сталося через критичне падіння рейтингів на тлі Корейської війни. Кейс Байден став би унікальним, оскільки обговорюється зняття з виборів під тиском партії.

На думку Фарапонова, на сьогодні немає сценаріїв заміни Байдена без волі самого Байдена.

"Якщо це станеться, за логікою йому доведеться попрощатися і з нинішнім президентським терміном. Сценаріїв, коли він залишається президентом, але не балотується на вибори-2024, дуже мало. Особливо на даному етапі, коли минули усі праймериз, і справа залишилася лише за формальною конвенцією (з'їзд демократів, який висуне кандидата у президенти та віце-президенти, – ред.)", – зазначив він у бесіді з виданням.

Якщо цей варіант буде реалізовано, президентом автоматично стане Камала Харріс, а головне питання конвенції зведеться до вибору кандидата на віце-президента. Але це все лише теоретично, Байден йти не планує, а демократи не наважаться знехтувати результатами праймеріз.

"Гіпотетично найбільші шанси у Харріс. В інших – глибоко теоретичні. Складно уявити, що хтось вийде і скаже, що готовий замінити Байдена. Рано чи пізно він перестане бути президентом. Але з точки зору політичної вигоди популярні кандидати та колишні президенти завжди виступають серйозними агітаторами у майбутніх кампаніях", – наголошує аналітик.

Олександр Краєв вважає, що чергова хвиля критики з боку демократів все ж таки підвищуює ймовірність сходу з дистанції.

"Насправді Байден може залишити гонку. Питання в тому, що не чути історій про зустрічі його команди з Ньюсомом, Буттіджеджем або будь-ким, хто міг би стати адекватним претендентом. На мою особисту думку, Харріс не переможе Трампа, незважаючи на нібито перевагу в опитуваннях у 3%. Це не відрив для молодого та вибухового кандидата. Він має лідирувати мінімум на 10%, щоб заміна була валідною та спокійною", – розповів він РБК-Україна.

Байден, схоже, дотримується іншої думки. В інтерв'ю ABC News він сказав, що не має проблем із віком і ясністю розуму, заперечував відмову від гонки під тиском демократів і говорив, що змусити зробити це може лише "Господь Всемогутній". А вчора наголосив, що сил у нього достатньо на новий чотирирічний термін. "Я переміг його (Трампа, - ред.) одного разу і маю намір перемогти знову", - заявив він.

Навіть якщо Байден зрештою відмовиться, не можна казати, що Трамп гарантовано повернеться до Білого дому. З однієї простої причини – від 65 до 70% виборців обох партій кажуть, що їм не подобається обидва.

"Якщо демократи замінять кандидата, то покажуть, що почули їх. Якщо народу потрібне молоде лідерство, вони його нададуть, на відміну від республіканців, які тримаються за Трампа і намагаються грати в культ особистості. Можливо, ця ставка зіграє краще. Так, вона ризикована, але може принести дуже великі бенефіти", – додав він.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Reuters, Politico, The Guardian, BBC, коментарі українських аналітиків Олександра Краєва та Владислава Фарапонова.