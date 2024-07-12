Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США

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Оговорки Байдена: Путин вместо Зеленского и Трамп вместо Харрис

Оговорки не являются чем-то необычным в политической карьере Джо Байдена, который в детстве преодолел заикание. Но после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом им уделяют все больше внимания. На закрытии саммита все следили за каждым словом, по-хорошему Байдену следовало избегать оплошностей, но не вышло.

В заключительной речи он почти не заикался, говорил о поддержке Украины и обещал гарантии безопасности после завершения войны. Но в конце, представляя украинского президента Владимира Зеленского, сказал: "Дамы и господа, президент Путин".

Часть европейских лидеров начала аплодировать, другие опешили, не зная, как реагировать. Президент исправился быстро.

"Президент Путин? Он собирается победить президента Путина. Президент Зеленский. Я настолько сосредоточен на победе над Путиным, что нам стоит об этом беспокоиться", – пошутил он.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что все допускают оговорки, и они не имеют значения. Британский премьер Кир Стармер не стал комментировать, следует ли Байдену выйти из президентской гонки, сделав акцент на достижениях саммита НАТО под его руководством.

Затем он дал пресс-конференцию, которая стала первым выходом к прессе (после дебатов) без заранее заготовленного сценария. Президент говорил около часа, выглядел максимально убедительно, когда обсуждал внешнюю политику, но все равно допустил ошибки.

Отвечая на первый вопрос о готовности вице-президента Камалы Харрис в случае необходимости заменить его как кандидата на предстоящих выборах, Байден перепутал ее с Трампом: "Я не выбрал бы вице-президента Трампа на должность вице-президента, если бы не считал, что у нее есть достаточная квалификация быть президентом".

Конечно, Трамп сразу схватился за очередной ляп. "Отличная работа, Джо!", –написал он в своей соцсети Truth Social.

Дальше были промахи помельче. В частности, Байден не сразу подобрал слова "начальники штабов", ошибочно назвав группу топ-военачальников "главнокомандующим" (эти функции у самого президента). Заявил, что на прошлой неделе "создал 2000 рабочих мест", наверняка имея в виду отчет о более 200 000 рабочих мест в июне. А также мог перепутать название профсоюза.

Как реагируют демократы и бьют ли оговорки по рейтингу Байдена

Оговорки Байдена нельзя рассматривать в отрыве от контекста. Прямо сейчас на него оказывается давление. В последние дни высокопоставленные доноры продолжили волну критики после дебатов с призывом сняться с выборов. Как и голливудский актер Джордж Клуни, который возглавил крупнейший сбор средств.

Согласно свежему опросу ABC News/Washington Post/Ipsos, большинство избирателей – 67% – выступают за смену кандидата от Демократической партии. Подробнее о том, как на рейтинги Байдена повлияли провальные дебаты в июне, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Свежие выступления ожидаемо высмеивают республиканцы. Но и в стане демократов недовольны многие. В среду сенатор от Вермонта Питер Уэлч стал первым демократом в Сенате, который публично призвал Байдена выйти из гонки. Вчера с похожим заявлением вышел конгрессмен от Коннектикута Джим Хаймс, высокопоставленный демократ в комитет разведке Палаты представителей.

"Мы должны выдвинуть самого сильного кандидата, который сможет противостоять угрозе, исходящей от трамповского MAGA-авторитаризма. Я больше не верю, что это Джо Байден", – написал он в соцсети X.

На сегодня общее число демократов в Конгрессе, которые просят Байдена "поставить страну выше партии", достигло 17. Но сторонников все же большинство.

"СМИ тщательно отслеживают каждое слово на предмет каждого намека на старение, и каждая оплошность, какой бы незначительной она ни была, служит дальнейшему укреплению уже укоренившейся версии. Это проблема", – заявил член Палаты представителей от Нью-Йорка Ричи Торрес.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются: оговорки Байдена бьют не так по рейтингам среди избирателей, сколько по восприятию в Демократической партии.

Наивно полагать, что американцы пристально следили за саммитом НАТО, даже если он проходил в Вашингтоне, объясняет глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

Не лучшее выступление на дебатах с Трампом произвело куда большее впечатление на избирателей. Но если говорить об истеблишменте демократов, то, конечно, он прислушивался к словам Байдена.

"Он под серьезным давлением из-за призывов к выходу из президентской гонки. Он сам это чувствует. Насчет вчерашней ситуации, думаю, что она вернет демократов к идее о возможной замене Байдена. Раньше такие разговоры все-таки шли на спад", – отметил он.

Если раньше демократы больше переживали о голосах независимых избирателей, то теперь из-за постоянных оговорок сами теряют веру в Байдена, считает эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев. При чем особой разницы, кого с кем он вчера перепутал, нет. Проблема в том, что это происходит часто, системно, а теперь и на международном уровне.

"Многие американские журналисты говорили, что пресс-конференция на НАТО – едва ли не самое важное выступление политической карьере. В плане продолжит ли ее Байден или придется заканчивать. Сейчас все больше намеков на то, что, вероятно, заканчивать придется", – добавил Краев.

Снимется ли Байден с выборов и есть ли альтернативный кандидат

Еще на прошлой неделе Байден взвешивал все "за" и "против". А американские СМИ обсуждали более десятка кандидатур на замену.

Главный фокус – на вице-президента Камалу Харрис, губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома и министра транспорта Пита Буттиджеджа. Первая имеет высокую узнаваемость и может привлечь часть "цветных" избирателей. Ее готовы поддержать 50% женщин-избирателей и 43% независимых избирателей. Двое остальных существенно уступают Трампу.

Подробнее об этом читайте в материале "На решение 5 дней. Снимется ли Байден с выборов и кто у демократов кандидаты на замену".

Отметим, если Байден решится на выход из гонки, это станет прецедентом. Хотя и не первым в истории. Например, на выборах 1952 года после нескольких праймериз кандидатуру снял Гарри Трумэн. Но произошло это из-за самого критического падения рейтингов на фоне Корейской войны. Кейс Байдена стал бы уникальным, так как обсуждается снятие с выборов под давлением партии.

По мнению Фарапонова, на сегодня нет сценариев замены Байдена без воли самого Байдена.

"Если это случится, по логике ему придется попрощаться и с нынешним президентским сроком. Сценариев, когда он остается президентом, но не баллотируется на выборы-2024, очень мало. Особенно на данном этапе, когда прошли все праймериз и дело осталось лишь до формальной конвенции (съезд демократов, который выдвинет кандидата в президенты и вице-президенты, – ред.)", – отметил он в беседе с изданием.

Если данный вариант будет реализован, президентом автоматически станет Камала Харрис, а главный вопрос конвенции сведется к выбору кандидата в вице-президенты. Но это все лишь в теории, Байден уходить не планирует, а демократы не решатся пренебречь результатами праймериз.

"Гипотетически самые большие шансы у Харрис. У остальных – глубоко теоретические. Сложно представить, что кто-то выйдет и скажет, что готов заменить Байдена. Рано или поздно он перестанет быть президентом. Но с точки зрения политической выгоды популярные кандидаты и бывшие президенты всегда выступают серьезными агитаторами в будущих кампаниях", – подчеркивает аналитик.

Александр Краев полагает, что очередная волна критики со стороны демократов все же повышает вероятность схода с дистанции.

"На самом деле Байден может покинуть гонку. Вопрос в том, что не слышно историй о встречах его команды с Ньюсомом, Буттиджеджем или кем-либо, кто мог бы стать адекватным претендентом. По моему личному мнению, Харрис не победит Трампа, несмотря на якобы преимущество в опросах в 3%. Это не отрыв для молодого и взрывного кандидата. Он должен лидировать минимум на 10%, чтобы замена была валидной и спокойной", – рассказал он РБК-Украина.

Байден, похоже, придерживается иного мнения. В интервью ABC News он сказал, что не испытывает проблем с возрастом и ясностью ума, отрицал отказ от гонки под давлением демократов и говорил, что заставить сделать это может только "Господь Всемогущий". А вчера отметил, что сил у него достаточно на новый четырехлетний срок. "Я победил его (Трампа, - ред.) однажды и намерен победить снова", – заявил он.

Даже если Байден в итоге откажется, нельзя говорить, что Трамп гарантированно вернется в Белый дом. По одной простой причине – от 65 до 70% избирателей обеих партий говорят, что им не нравятся оба.

"Если демократы заменят кандидата, то покажут, что услышали их. Если народу нужно молодое лидерство, они его предоставят, в отличие от республиканцев, которые держатся за Трампа и пытаются играть в культ личности. Возможно, эта ставка сыграет лучше. Да, она рискованна, но может принести очень большие бенефиты", – добавил Краев.

При подготовке материала использовались: публикации Reuters, Politico, The Guardian, BBC, комментарии украинских аналитиков Александра Краева и Владислава Фарапонова.