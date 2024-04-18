Демократи пообіцяли підтримати ініціативу Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

Як пише видання, в суботу Палата проведе серію голосувань щодо пакета допомоги, а Сенат прийме його на розгляд наступного тижня.

"Ми зробимо все необхідне, щоб переконатися, що законопроєкт про національну безпеку вийде на фінішну пряму. Це не пакет зовнішньої допомоги Джонсона. Це американський пакет зовнішньої допомоги з точки зору задоволення наших потреб у сфері національної безпеки", - заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Варто зауважити, що спікеру Джонсону для схвалення плану допомоги знадобляться голоси демократів. Це пов'язано з тим, що ультраконсерватори в Палаті представників Свободи раніше заявили, що голосуватимуть проти процедурного заходу, щоб почати його обговорення.

Що передувало

Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити сенатський законопроект про національну безпеку на чотири окремі законопроекти.

17 квітня він опублікував текст ініціативи фінансування допомоги Україні. Зокрема, у документі передбачено передачу нашим військовим ATACMS.

Відомо, що його можуть схвалити вже цієї суботи.

Детальніше про те, що саме входить до ініціативи спікера, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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